Горно-Алтайск, , 17:30 — REGNUM Спасатели МЧС эвакуировали 36 человек из зоны пожара, бушующего на горе возле населенного пункта Шашикман в Онгудайском районе Республики Алтай, ксообщает 23 апреля пресс-служба МЧС.

Ранее считалось, что в зоне возгорания находятся 12 человек, которые занимались сбором ореха.

При помощи вертолёта Ми-8 Авиалесоохраны спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда и пожарные села Онгудай эвакуировали 36 человек и пять автомобилей.

Отмечено, что в районе пожара очень плотный дым, резко снижающий видимость.

К борьбе с огнём привлечены 30 человек и четыре единицы техники.

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