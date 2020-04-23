Ярославль, , 17:17 — REGNUM В Ярославле у четырех беременных женщин выявлена коронавирусная инфекция. Об этом на заседании Ярославской областной думы сообщил заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин.

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Женщины находятся в больнице имени Семашко, они изолированы от других беременных. По словам Гулина, их состояние не вызывает у врачей опасений. Сроки беременности — от 11 до 32 недель.

Также Анатолий Гулин 23 апреля обратился ко всем ярославцам с просьбой не идти в больницу, если больной чувствует симптомы респираторного заболевания. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области несколько больничных отделений закрыто из-за выявления коронавируса у врачей.

«Не дай Бог, если беременная с респираторным заболеванием придет в перинатальный центр, тогда мы будем должны закрыть и его. А это очень тяжелые последствия для всей области», — сказал Анатолий Гулин.

Если есть симптомы респираторного заболевания, больной должен вызвать врача на дом.

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