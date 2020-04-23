Тюмень, 23 апреля 2020, 17:13 — REGNUM В Тюменской области приостановлено членство в партии «Единая Россия» депутата городской думы Тюмени Николая Романова на основании публикаций в СМИ о незаконной охоте до выяснения обстоятельств случившегося. Заседание президиума проходило в удалённом режиме, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Ранее госохотдепартамент Тюменской области сообщил, что 21 апреля вблизи микрорайона Кулига-2 был выявлен факт незаконного отстрела двух лосей. Одна из отстреленных особей оказалась беременной. Кроме того, на месте преступления были обнаружены останки убитых животных — головы, шкуры, внутренние органы.
Тем временем охота в тюменской области запрещена. Добыча самок в этот период является кощунством, отметили в госохотдепартаменте.
Сперва на форумах охотников, затем и в тюменских СМИ появилась информация, что якобы лосей подстрелила группа вип-браконьеров под предводительством бывшего охотинспектора. В компанию якобы входил и депутат городской думы Тюмени Николай Романов.