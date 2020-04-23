Красногорск, , 17:09 — REGNUM В Подмосковной Балашихе произошло возгорание сухой травы площадью в 10 га. Об этом 23 апреля сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Огонь распространился на площадь в 10 га, на месте работают пожарные», — сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что угрозы перехода огня на здания нет. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

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