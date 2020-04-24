Стокгольм, , 08:13 — REGNUM В Швеции за сутки от коронавирусной инфекции скончались 84 человека. Таким образом, общее число погибших от эпидемии составило 2 021 человек. Всего зафиксировано 16 755 подтвержденных случаев инфицирования. С такими цифрами выступило Агентство общественного здравоохранения Швеции в ходе ежедневного брифинга перед журналистами. Об этом 23 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Мы определенно не видим никакого спада», — констатировал Андерс Валленстен, помощник государственного эпидемиолога Швеции, во время общения с журналистами.

Объяснение увеличения числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом состоит в том, что больше жителей Швеции теперь тестируются на наличие вируса. Напомним, что государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл ранее заявлял о выравнивания кривой по количеству умерших и приближение к пологому тренду, однако с учетом новой статистики об улучшении эпидемиологической ситуации в Швеции говорить не приходится.