Кемерово, , 16:46 — REGNUM В селе Краснинское Промышленновского района Кемеровской области сгорело два дома, в которых проживали шесть человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Уточняется, что никто из сельчан не пострадал.

«Четырём людям будет предоставлена двухкомнатная квартира, двое решили временно остановиться у родственников», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, в двух кузбасскиз сёлах загорелись дома. В селе Постниково Ижморского района, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.

Читайте ранее в этом сюжете: Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов