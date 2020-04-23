Кемерово, , 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Постниково Ижморского пожар уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.

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Количество пострадавших — 39 человек, 12 из них — дети.

«Жители решили остаться у родственников, все будут обеспечены горячим питанием», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что каждому пострадавшему окажут адресную помощь, сумма поддержки будет определяться индивидуально.