Москва, , 17:02 — REGNUM Московский соцработник Наталья помогла спасти жизнь своей подопечной — столичной пенсионерке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в Москве.

Указывается, что во время визита к одинокой пожилой женщине соцработник почувствовала, что с её подопечной что-то не так. Сформулировать причину волнения девушка не могла, однако чувство беспокойства не покидало её. Соцработник позвонила подопечной, но на звонок никто не отвечал.

Сотрудница вызвала скорую и МЧС по адресу пожилой женщины. По приезду бригады, выяснилось, что у пенсионерки резко поднялось давление, из-за чего она упала и не могла самостоятельно подняться.

«Наталья даже не могла понять, что с её подопечной именно «не так»: просто почувствовала что-то странное, какую-то вялость у неё. Когда вечером на звонок никто не ответил, мы поняли, что ситуация может быть серьезной. У нас есть правила поведения в таких ситуациях. Мы вызвали скорую, МЧС, приехали туда. И оказалось, очень вовремя. К счастью, обошлось без переломов. Но если бы не звонок соцработника, всё могло бы кончиться печально», — рассказала директор ТЦСО «Алексеевский» Оксана Будакова.

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