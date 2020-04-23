Тюмень, , 15:43 — REGNUM В Тюменской области с начала 2020 года установлено 16 случаев бешенства диких лис и собак. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Семь случаев выявлено на территории Казанского района Тюменской области. Помимо этого, бешенство регистрировалось в Упоровском, Тюменском, Юргинском, Исетском, Омутинском и Голышмановском районах.

Карантин по бешенству введён в селе Липиха Упоровского района, в деревне Ельцово и поселке Песчаное Казанского района, и в селе Созоново Тюменского района. Отмечается, что на подкарантинных территориях запрещён отлов и вывоз животных.

По данным федеральной службы Россельхознадзора, в России с начала 2020 года выявлено 83 случая бешенства у собак, кошек, енотов, крупного рогатого скота, куниц, диких лис.

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