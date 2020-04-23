Заинский район, Татария, , 15:37 — REGNUM В Заинском городском суде Татарии рассмотрят уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») в отношении двух местных жителей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

В сентябре 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Заинскому району установлены два жителя, которые использовали на местном водохранилище самоходное транспортное плавающее средство с установленным мотором. Мужчины спустили в воду пять рыболовных сетей и выловили незаконно: по одному экземпляру пестрого толстолобика, амура, леща, голавля, три экземпляра плотвы, 28 экземпляров густеры, 100 экземпляров уклейки. Ловля осуществлялась без разрешения, запрещенным способом.

За такую «рыбалку» законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в челябинском Верхнеуральске осуждён гражданин, который незаконно ловил рыбу. Суд назначил ему 250 часов обязательных работ. Также он должен возместить государству ущерб. Для обеспечения иска арестован его автомобиль.

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