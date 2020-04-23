Тюмень, , 15:19 — REGNUM Тюменец, готовивший нападение на школу, помещён в в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, 22 апреля тюменские следователи сообщили о задержании 18-летнего юноши, который готовил массовое убийство в школе под Тюменью. В его квартире нашли во время обыска предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, патроны и охотничьи ножи.

Следствие проводит комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств дела, в том числе и выясняет психическое состояние задержанного, который обвиняется по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»).

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