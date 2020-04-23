Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Задымление вестибюля станции метро «Политехническая» в Петербурге произошло из-за возгорания в электрощите. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что около 13:55 мск вестибюль станции «красной» ветки метро «Политехническая» был закрыт на вход и выход для пассажиров из-за задымления в газетном киоске. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что крыша газетного киоска «Первая полоса» тлеет.

«В газетном киоске «Первая полоса» произошло возгорание в электрощите на площади 0,5 кв. метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — отметили в ведомстве.

В 14:19 мск все работы на месте были закончены, а с 14:30 мск станция работает в штатном режиме.

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