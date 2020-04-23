Ульяновск, , 14:48 — REGNUM УМВД по Ульяновской области распространило сообщение о новом способе мошенничества на территории региона. Жертвой афериста, который представился сотрудником оператора сотовой связи, стала 37-летняя жительница Ульяновска, сообщает полиция.

Горожанка сообщила, что позвонивший ей незнакомый мужчина под видом сотрудника сотовой компании предупредил о системном сбое, в результате которого потерпевшей якобы была ошибочно подключена платная услуга. И убедил, что компания готова возместить ущерб. Так как женщина ранее действительно приобрела сим-карту данного оператора, то поверила незнакомцу.

«Следуя всем инструкциям, она сообщила данные карты, а также код доступа к приложению «Мобильный банк», — говорят в полиции, отметив, что вскоре горожанка поняла, что ей звонит мошенник и успела заблокировать счет.

В полиции напоминают, что нельзя сообщать незнакомцам данные доступа к банковской карте, кем бы они не представлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, которую обвиняют в хищении «пенсионерских» денег под видом социальной работницы. Пострадавшими по делу проходят три пенсионерки, ущерб оценивается в 340 тыс. рублей.

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