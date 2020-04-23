Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 30 минут закрывали станцию метро «Политехническая» на «красной» ветке метро из-за задымление в газетном киоске. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Вестибюль станции Петербургского метро «Политехническая». Елена Молчанова © ИА REGNUM

Задымление на станции «Политехническая» на первой линии подземки началось около 13:55 мск 23 апреля. Сотрудники метрополитена тут же закрыли на вход и выход вестибюль, а все поезда следовали без остановки.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщила, что на место ЧП пожарный расчет прибыл уже через три минут. На месте спасатели обнаружили дым в закрытом газетном киоске «Первая полоса».

«В 14:05 прибытие первого подразделения, происходило тление кровли киоска», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. В 14:11 задымления уже было ликвидировано, начался разбор киоска.

В 14:25 мск станция «Политехническая» была открыта на вход и выход для пассажиров.