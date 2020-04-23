Тверь, , 14:45 — REGNUM Жилой дом и семь дачных построек загорелись в деревне Люткино Бежецкого района Тверской области днём 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 11:00. На момент прибытия пожарных частей огонь уже охватил один жилой дом и семь дачных построек. Как сообщается, огонь перекинулся на постройки из-за сильного ветра. В 12:34 пожар был локализован.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 40 человек.

«На место направлены сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пала травы в Кемеровской области сгорело несколько жилых домов.