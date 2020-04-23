Кано, Нигерия, , 14:45 — REGNUM Полиция в штате Кано арестовала 30 футболистов, которые сыграли несколько матчей, несмотря на карантин, введенный в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает информационное агентство Нигерии (NAN).

По данным журналистов, футболисты провели игры в разных местах по всему штату, и были задержаны после выложенного фанатами видео, где можно увидеть один из матчей.

По словам начальника государственной полиции Кано Абдуллахи Харуны, игроки были арестованы после игры в районе Дала.

По его словам, им будут предъявлены обвинения в нарушении карантина.

Напомним, что карантин в штате Кано был введен сроком на семь дней, начиная с 16 апреля. В настоящее время в штате выявили 73 случая заражения коронавирусом.