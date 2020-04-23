Пенза, , 14:32 — REGNUM В Пензе органами прокуратуры пресечено массовое распространение экстремистских материалов среди жителей региона, сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила комментарии к одной из соцсетей с лозунгом, запрещенным на территории РФ и включенным в федеральный список экстремистских материалов. Удалось установить разместившего информацию в августе 2019 года гражданина, им оказался 36-летний житель Пензы.

В отношении мужчины прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ. Октябрьским районным судом назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Незаконная публикация удалена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии сотрудниками УФСБ совместно с бойцами Росгвардии и МВД пресечена деятельность лидеров региональной группы международной религиозной экстремистской организации «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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