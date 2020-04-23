Кош-Агачский район, Алтай, , 14:15 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над жителем Кош-Агачского района, которого обвиняли в размещении заведомо недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее в мессенджере среди местных жителей начало распространяться голосовое сообщение о случае заражения COVID-19 на территории района. В МВД выяснили, что источником фейка является мужчина 1981 года рождения. В отношении него был составлен административный протокол.

«Материалы проверки были направлены в Мировой суд Кош-Агачского района, который назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее за аналогичное нарушение на 60 тыс. был оштрафован вице-спикер совета депутатов Чемальского района республики. Как сообщало ИА REGNUM, речь шла о якобы инфицированной престарелой жительнице Чемала, которую привезли из Барнаула.

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