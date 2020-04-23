Чита, , 14:10 — REGNUM Штормовой ветер, о котором сегодня, 23 апреля, предупредили спасатели, может стать настоящим бедствием для Забайкалья, где на утро 23 апреля, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», не потушенными на землях лесного фонда остаются 11 пожаров общей площадью 6459 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тем временем спасатели со ссылкой на синоптиков объявили экстренное предупреждение.

«В ближайшие два часа 23 апреля и в течение ночи 24 апреля местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25−28 м/с».

Гражданам категорически запрещено использование открытого огня, сжигание мусора на приусадебных участках и разведение костров в лесной и степной зоне.