Луганск, 23 апреля 2020, 14:01 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который вёл разведку в районе населённого пункта Весёлая Гора, сообщил 23 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий отметил, что беспилотник был запущен с позиций 25-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Счастье.
По его словам, содержимое карт памяти сбитого разведчика изучают специалисты.
Напомним, ранее в ДНР украинские силовики попытались с помощью беспилотника атаковать храм в городе Ясиноватая, в котором собрались верующие на праздник Пасхи.
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