Луганск, , 14:01 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который вёл разведку в районе населённого пункта Весёлая Гора, сообщил 23 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Благодаря единой системе управления средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ИА REGNUM) и ПВО «Альбатрос-К», а также умелым действиям расчёта станции помех «Тритон-М1» вчера, 22 апреля, в районе Веселой Горы был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа «Фантом-4», — рассказал он.

Осадчий отметил, что беспилотник был запущен с позиций 25-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Счастье.

По его словам, содержимое карт памяти сбитого разведчика изучают специалисты.

Напомним, ранее в ДНР украинские силовики попытались с помощью беспилотника атаковать храм в городе Ясиноватая, в котором собрались верующие на праздник Пасхи.

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