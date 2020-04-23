Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM В Петербурге строительный рабочий, уроженец Узбекистана, упал с балкона на стройплощадке в Невском районе. Он скончался в больнице от полученных травм, идет доследственная проверка.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, трагический инцидент произошел 22 апреля. Во время производства строительных работ мужчина упал с балкона третьего этажа.

«Органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по региону.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», несчастный случай произошел на строительной площадке ЖК «Стрижи в Невском», у дома 16 по Железнодорожному проспекту.

20-летний гражданин Узбекистана упал на кабину грузового автомобиля и на землю, после чего был доставлен в больницу №26 с многочисленными травмами, где спустя четыре часа скончался.