Кемерово, , 13:48 — REGNUM В кузбасские сёла, где сегодня, 23 апреля, загорелись жилые дома, отправились представители минсоцзащиты региона. В правительстве области подчеркнули, что при необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства.

Причины пожаров сейчас выясняются. В сёлах работают представители надзорных органов.

По распоряжению правительства Кемеровской области, в большинстве территорий региона с 18 апреля, а в Ижморском муниципальном округе — с 20 апреля, введён особый противопожарный режим. Он будет действовать до 1 июня.