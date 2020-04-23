Абакан, , 13:40 — REGNUM Второй пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в республиканском правительстве.

Уточняется, что мужчина 1933 года рождения имел статус паллиативного пациента. Он заразился коронавирусом во время лечения в Белоярской районной больнице.

Пациента перевели в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

Также в республиканском правительстве сообщили, что в Хакасии вылечились от COVID-19 и были выписаны из больницы ещё два человека. Всего в Хакасии выздоровели уже десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 23 апреля подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 23 медработников.

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