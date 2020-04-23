Улан-Удэ, , 13:34 — REGNUM В Бурятии разгорается скандал вокруг заражения коронавирусом сотрудников городской больницы № 4 в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, сотрудники учреждения скрыли симптомы ОРВИ.

2 апреля из горбольницы в Республиканскую инфекционную больницу была эвакуирована пациентка с COVID-19. Сотрудники и пациенты учреждения были закрыты на карантин на две недели.

«К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ, которые были ими проигнорированы и сокрыты», — отметили в правительстве.

Однако 18 апреля у десяти сотрудников подтвердили заражение коронавирусом. В результате весь стационар снова закрыли на карантин. Персонал учреждения составляет 93 человека.

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