Кемерово, , 13:27 — REGNUM По оперативным данным, в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса горят три частных дома, пострадавших нет.

В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области сообщили, что с огнём борются специалисты трёх отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Постниково Ижморского района Кузбасса, где сегодня, 23 апреля, также произошёл пожар, сгорело десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.

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