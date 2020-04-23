Кемерово, , 13:21 — REGNUM По предварительной информации, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.

«Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильём, окажут медицинскую и психологическую помощь, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильём».

По данным регионального управления МЧС РФ, в пожаре никто не пострадал. Для тушения огня были направлены десять единиц техники, а также две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.