Туруханский р-н, , 13:11 — REGNUM Из-за образовавшегося на реке Енисей затора в населённом пункте Ворогово Туруханского района Красноярского края вырос уровень воды. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, эвакуация жителей из домов, расположенных на береговой линии Енисея, проведена заблаговременно. 60 жильцов 20 домов разместили в пункте временного размещения на базе местной больницы.

В Ворогово из города Лесосибирска выехали спасатели краевого учреждения «Спасатель». Из города Енисейска вылетел борт Ми-8 «АэроГео» со специалистами на борту.

По состоянию на 03:00 (мск) уровень воды в Енисее составляет 1094 см.

Для помощи гражданам на месте осложнения паводковой ситуации в село Ворогово направлен сводный отряд полиции, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД.

Полицейские охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность граждан, оказывают им помощь, защищают имущество.

Добавим, Ворогово расположено в 792 км от краевого центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии весенний паводок угрожает 133 населённым пунктам.