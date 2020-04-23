Тутаев, Ярославская область, 23 апреля 2020, 13:32 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области дезинфекцию детских садов проводят военные. Об этом сообщает информационный центр районной администрации «Берега».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два детских сада закрыты на карантин из-за коронавируса, который выявлен у родителей воспитанников. В садах работали дежурные группы для сотрудников работающих системообразующих предприятий. Как сообщает центр «Берега», это сады в самом Тутаеве и поселке Константиновский.
В Тутаеве в перечень системообразующих предприятий входят Тутаевский моторный завод, а в Константиновском — НПЗ имени Менделеева.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области коронавирус выявляют у работающих родителей