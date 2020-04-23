Тутаев, Ярославская область, , 13:32 — REGNUM В Тутаевском районе Ярославской области дезинфекцию детских садов проводят военные. Об этом сообщает информационный центр районной администрации «Берега».

Дезинфекция Штаб по ситуации с коронавирусом в Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два детских сада закрыты на карантин из-за коронавируса, который выявлен у родителей воспитанников. В садах работали дежурные группы для сотрудников работающих системообразующих предприятий. Как сообщает центр «Берега», это сады в самом Тутаеве и поселке Константиновский.

«Помещения были обработаны самими сотрудниками. Территорю будут обрабатывать военные. На помощь позвали военнослужащих железнодоржных войск», — сообщил информационный центр «Берега».

В Тутаеве в перечень системообразующих предприятий входят Тутаевский моторный завод, а в Константиновском — НПЗ имени Менделеева.

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