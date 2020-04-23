Кемерово, , 12:53 — REGNUM Погорельцев из села Постниково отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал «Цивилев. Live».

«Всего пострадавших 36 человек, 13 из них — дети. В школе подготовят 40 спальных мест, всех обеспечат горячим питанием», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что пострадавшим во время пожаров будет оказана помощь.

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