Махачкала, , 11:56 — REGNUM Мать с дочерью погибли в Дагестане в результате аварии с участием двух автомобилей. Еще один человек пострадал, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло накануне, примерно в 17:10, на автодороге Манас — Сергокала — Первомайское. Автомобили БМВ Х5 и «ВАЗ-21 140» столкнулись, после того как иномарка под управлением 38-летнего жителя села Карабудахкент выехала на встречную полосу. За рулем российской легковушки находился 34-летний житеья того же села.

Водитель ВАЗ-21 140 c различными травмами доставлен в больницу. Его пассажиры — 32-летняя женщина и ее шестилетняя дочь — скончались по пути в медучреждение. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения.

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