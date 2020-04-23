Остин, США, , 11:34 — REGNUM В Соединённых Штатах торнадо унёс жизни пяти человек. В результате стихии, обрушившейся на несколько американских штатов, также пострадали несколько десятков человек. Об этом 23 апреля сообщает NBC News.

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По данным представителя Техасского отдела управления чрезвычайными ситуациями, по меньшей мере три человека погибли в восточном Техасе, ещё 30 получили ранения после того, как смерч обрушился на городе Оналаска.

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Также известно как минимум о двух погибших и нескольких раненых в городе Мадилл, штат Оклахома.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушительный торнадо, скорость ветра в котором составляла 17,8 м/с, прошёлся от Техаса на юго-восток накануне вечером, 22 апреля.

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