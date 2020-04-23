Благовещенск, , 11:13 — REGNUM В Свободном на железнодорожных путях обнаружено тело 29-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

Читайте также: В Бурятии подросток попал под поезд

Полицейские установили личность погибшего. Предположительно, он скончался на месте происшествия — в районе перегона «Михайло-Чесноковская — Арга» от травм, возможно полученных при столкновении с поездом.

«В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток в Бурятии попал под поезд.