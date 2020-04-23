Уфа, , 10:57 — REGNUM Девятилетнего мальчика разыскивают в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 апреля текущего года мальчик 2011 года рождения, проживающий в селе Нижний Ташбукан, пошел гулять и до сих пор не вернулся.

На вид ему шесть-семь лет, рост 116 см. Когда он выходил из дома, на нем была красная шапка, куртка коричневого цвета и сапоги синего цвета.

Сотрудники полиции по Гафурийскому району просят всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, сообщить в ближайшее отделение полиции.

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