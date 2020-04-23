Уфа, , 10:54 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20 апреля текущего года к стражам порядка поступила информация о том, что было найдено тело 36-летнего местного жителя в заброшенном доме в г. Октябрьском.

Прибыв на место происшествия, оперативники нашли в кармане куртки скончавшегося мужчины паспорт женщины, в котором была записка с признанием в ее убийстве.

Стражи порядка установили, что отец женщины и приятели не видели ее примерно с начала месяца. Но не заявляли об этом в полицию, поскольку женщина жила с мужчиной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Следователи установили квартиру, в которой женщина проживала с сожителем. Во время ее осмотра в холодильнике обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в апреле текущего года сожители поссорились. Мужчина нанес сожительнице телесные повреждения. От этого женщина скончалась на месте. Мужчина положил тело в холодильник и покончил жизнь самоубийством, при этом написал записку о случившемся.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина в Барнауле был обвинён в жестоком убийстве 25-летней давности