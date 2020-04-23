Ижевск, , 10:41 — REGNUM По итогам января-марта 2020 года в Ижевске 42 дорожно-транспортных происшествия произошло по причину из-за неудовлетворительных дорожных условий. В этих авариях два человека погибли, 63 получили ранения разной степени тяжести, сообщает городское управление МВД.

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года количество ДТП сократилось на 38%, при этом годом ранее один человек погиб, 85 пострадали.

В этом году специалисты провели 86 обследований эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Ижевска. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог») к ответственности привлечены шесть должностных лиц и 21 компания.

В отношении 63 ответственных лиц выданы предписания о необходимости проведения ремонта.

В отдел ГИБДД УМВД России по городу Ижевску в январе-марте на неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети города Ижевска поступило 95 обращений граждан, по которым проведены проверки, в результате по подтвердившимся фактам ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в январе-марте 2020 года в Ижевске зафиксировано 203 дорожно-транспортных происшествия, что на 14% ниже уровня аналогичного период прошлого года. В ДТП травмированы 264 человека, четверо — погибли.

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