Волгоград, 23 апреля 2020, 10:33 — REGNUM Грузовой автомобиль «Газель 3302» загорелся в посёлке Средняя Ахтуба Волгоградской области. Машина перевозила 300 кур, сообщили 23 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре 22 апреля в 20:14. На улице Огуречная в рабочем посёлке Средняя Ахтуба горела кабина автомобиля «Газель 3302», перевозившая птицу. Пламя охватило всю кабину. Пожарные ликвидировали горение в 20:24, погибших и пострадавших среди людей нет, из 300 кур в живых остались только 100.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.