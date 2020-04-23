Йошкар-Ола, , 10:21 — REGNUM Бывшему главному врачу Перинатального центра Йошкар-Олы после кражи ребёнка из учреждения предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По предварительным данным, именно 54-летний бывший главврач не обеспечил охрану территории и здания центра, в результате чего произошла кража новорожденной.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку похитили днём 23 марта. По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), которые в дальнейшем объединили в одно производство. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы. На поиски ребёнка вышли почти 100 человек — сотрудники следственного управления СКР по республике, полицейские и поисковики.

В ночь на 24 марта появилась информация, что ребёнок найден. Утром информацию о том, что ребёнок найден, подтвердили в правоохранительных органах. Новорожденная девочка была найдена по месту жительства подозреваемой. Девочку передали родителям. Подозреваемая в похищении была задержана.

Позднее глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой.

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