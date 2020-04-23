Курган, , 10:16 — REGNUM Курганский городской суд условно-досрочно освободил бывшего заместителя губернатора Зауралья Сергея Чебыкина, приговорённого за превышение должностных полномочий к трём годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, приговором Курганского городского суда от 15 января 2019 года бывший замглавы Зауралья — директор регионального департамента экономического развития Сергей Чебыкин был признан виновным в том, что по его настоянию заведомо ненадёжному предприятию правительственный гарантийный фонд выдал 16 млн рублей. Деньги заёмщики не вернули.

Сергей Чебыкин был приговорён к реальному лишению свободы на три года, хотя прокуратура предлагала осудить высокопоставленного чиновника условно.

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