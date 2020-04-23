Соледар, ДНР, , 10:11 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 162 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 23 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности десять мин калибра 120 мм, 48 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Доломитное, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Петровское, Саханка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов украинские силовики повредили остекление двух домов в населённом пункте Старомихайловка, повреждено здание школы в посёлке Александровка, а также повреждена хозпостройка в посёлке шахты «Трудовская» на окраине Донецка. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее здание школы в посёлке Александровка было обстреляно из РПГ и снайперского оружия. Повреждено остекление школы. Никто не пострадал.

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