Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Республике Алтай пришлось потратить несколько месяцев на возврат денег за купленный ранее бесполезный медицинский препарат. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, товар он заказал через интернет-магазин.

«Информацию о чудодейственных свойствах прибора он нашел в газете, где гарантировали результат. В противном случае потребителям обещали возврат денег», — отметили в управлении.

Ветеран купил его и использовал по инструкции, однако улучшения здоровья не наступило. Тогда он попытался вернуть деньги за товар, а также убытки за его пересылку. Сотрудники магазина спустя три месяца вернули покупателю лишь стоимость товара, и то лишь после вмешательства Роспотребнадзора. На требование возместить понесённые убытки, ветеран получил отказ.

Тогда специалисты управления помогли ему составить иск в суд с требованием возмещения расходов. Судья согласился с доводами истца и постановил взыскать с продавца 18 тыс. рублей, из которых 10 тыс. составили компенсацию морального вреда.

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