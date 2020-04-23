Иерусалим, , 09:51 — REGNUM В Иерусалиме предотвращен теракт на стадионе «Тедди», задержаны трое участников ХАМАСа. Об этом передаёт Newsru со ссылкой на Общую службу безопасности (ШАБАК).

По данным ШАБАК, задержаны трое мужчин в возрасте от 14 до 27 лет, которые познакомились во время учебы в Бирзейтском университете. По версии следствия, в прошлом году они пытались совершить теракты против военных с помощью взрывных устройств. На этот раз они рассчитывали атаковать и стадион, и военнослужащих в округе Биньямин.

По имеющимся данным, один из задержанных несколько месяцев назад был на матче на этом стадионе, чтобы собрать информацию об объекте.

Задержание произошло в марте, информация о нем была разрешена к публикации 22 апреля.