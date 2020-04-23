Барнаул, , 09:42 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией расширился до 144 человек. Причём, судя по данным регионального оперативного штаба, восемь новых случаев заражения были выявлены за последние сутки, 22 апреля. Из общего числа 19 случаев признаны завозными (в том числе, 2 — из-за рубежа) и 104 являются контактными с ранее заболевшими.

Большинство заболевших являются жителями Барнаула (59 человек). Также коронавирус впервые выявили у жителя Славгорода, который по прибытию из Москвы ушел на режим самоизоляции в съемной квартире в Яровом. Пациент госпитализирован КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул».

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые в Алтайском крае коронавирус был выявлен у женщины, прилетевшей в Барнаул из Доминиканской республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имевшиеся симптомы ОРВИ, она не была поставлена на учёт, как прибывшая из-за рубежа.

Всё это время муж этой женщины считал себя здоровым и ходил на работу. Впоследствии у граждан, которые контактировали с данной семейной парой, тоже обнаружили заражение. Также значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска).

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