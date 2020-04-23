Стокгольм, , 09:38 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали высокопоставленного члена рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 23 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в Швеции совместно с местными силовиками. Арестованный Ресул Оздемир был экстрадирован в Турцию, где предстанет перед судом.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали курдского повстанца