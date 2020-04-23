Пермь, 23 апреля 2020, 09:29 — REGNUM В Перми силовики проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя краевого правительства — министра строительства Михаила Сюткина.
В пресс-службе правительства Пермского края подтвердили информацию об оперативных мероприятиях в строительном блоке и подчеркнули, что оказывается содействие правоохранительным органам, которые в первую очередь интересуются «старыми» проектами, в том числе по строительству зоопарка.
Напомним, что Михаил Сюткин 14 апреля подал в отставку. Причиной заявления об увольнении является переход на новую работу в Москве. Однако до конца апреля Сюткин продолжает работать в пермском правительстве.
Стоит отметить, что правоохранители выявили крупное хищение денежных средств при строительстве нового зоопарка в Перми. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
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