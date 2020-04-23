Киев, , 09:31 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 сел в поле возле посёлка Иванков Киевской области, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам членов экипажа, в двигатель попала птица и он сломался. Командир выбрал подходящее место, и вертолёт благополучно приземлился. Спустя три часа инженерам удалось отремонтировать машину, и вертолёт смог долететь до места назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Мелитополя аварийно сел истребитель МиГ-29 ВВС Украины. На фото видно, что фюзеляж машины лежит на взлётно-посадочной полосе.

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