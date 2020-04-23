Рабат, , 09:11 — REGNUM За последние 24 часа полиция Марокко арестовала более 3000 человек за нарушение карантинных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом передает Марокканское государственное информационное агентство.

По информации журналистов агентства, половина задержанных была помещена под стражу, в то время как по их делам были заведены расследования.

Более 50 000 человек были арестованы в стране с тех пор, как в середине марта был введен общенациональный карантин, а ношение маски вне дома стало обязательным.

В Марокко зарегистрировано 3 377 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Марокко занимает третье место в Африке по числу заболевших COVID-19.