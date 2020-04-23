Анкара, , 09:09 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 700 тыс. незаконно изготовленных марлевых повязок. Об этом 23 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по конфискации повязок прошла в провинции Адана, расположенной на юге страны. В ходе рейда были арестованы четверо подозреваемых в указанном преступлении.

Некоторые из контрафактных повязок соответствовали критериям министерства здравоохранения, они были доставлены в управление сельского и лесного хозяйства провинции.

Напомним, начиная с 5 апреля власти Турции начали раздавать своим гражданам бесплатные марлевые повязки для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Повязки могут получить все желающие за исключением лиц старше 65 лет и моложе 20 лет.