Курган, 23 апреля 2020, 08:43 — REGNUM Под Курганом огнеборцы потушили крупный лесной пожар, который произошёл в Кетовском районе между посёлками Зелёный и Илецкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар тушили во второй половине дня 22 апреля. Ликвидацию огня затрудняли сильный шквалистый ветер и высокая температура воздуха. Выгорело более 30 га леса. В тушении были задействованы 78 человек, 26 единиц техники.
Отмечается, что с начала апреля за нарушение особого противопожарного режима, действующего в Курганской области, оштрафовано уже 176 человек.