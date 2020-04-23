Красноярск, , 08:42 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 175 лесных пожаров, сообщил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Емельяновском, Рыбинском, Сухобузимском и Шушенском районах. Как сообщили ИА REGNUM 23 апреля в региональном правительстве, основной причиной пожаров специалисты называют неосторожное обращение местных жителей с огнём.

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края Евгений Мусс подчеркнул, что к пожароопасному сезону в регионе готовы не все муниципалитеты. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил руководителям муниципалитетов в кратчайшие сроки устранить нарушения противопожарных правил.

«Никакая эпидемия не может служить препятствием для своевременной организации противопожарных работ», — заявил Усс.

По его словам, к виновникам пожаров будут применяться «самые жёсткие меры, вплоть до лишения государственной финансовой поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 апреля в Красноярском крае действовало 13 лесных пожаров на площади 1155 га.

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