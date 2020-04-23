Иркутск, , 08:35 — REGNUM На севере Иркутской области спасатели с помощью вертолёта ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, пропавших на закрытом из-за потепления автозимнике. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служб ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Как стало известно спасателям от родственников пропавших, двое мужчин и восьмилетний сын одного из них выехали из Красноярска в город Ленск, расположенный на севере Иркутской области, на двух грузовых автомобилях. Маршрут следования проходил по автозимнику «Вилюй» через город Усть-Кут.

Последняя информация от пропавших поступала 13 апреля, когда один из мужчин сообщил родственникам о поломке грузовика на пикете «Гаженка» в Катангском районе, расположенном в 370 километрах от Усть-Кута. Было также сообщено, что автомобиль удалось отремонтировать для возвращения в Усть-Кут.

Из-за непроходимости движение по автозимнику прекращено, поэтому для поиска пропавших была привлечена авиация МЧС России — вертолёт Ми-8.